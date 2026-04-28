«Во власть придут свои по крови и духу»: участники программы «Герои Южного Урала» станут управленцами

В Челябинской области завершается обучение по последнему модулю программы «Герои Южного Урала». Участники СВО проходят кадровую переподготовку и получают управленческую квалификацию. Они общались с наставниками, главами муниципалитетов и представителями регионального правительства, а еще проходили стажировку, в том числе, в органах власти.
После защиты выпускных работ новоиспеченные управленцы будут готовы к трудоустройству.
— Чтобы сократить дистанцию между властью и героями СВО, во власть в результате программы придут СВОи — по крови и духу, — прокомментировал врио начальника УМВД по Челябинску Александр Рябоконь. — А власть прочувствует, в свою очередь, надежды и чаяния ветеранов. В современных условиях нельзя быть отдаленными от людей. Кстати, немало чиновников побывало в зоне СВО — либо подписали контракт, либо не раз ездили с гуманитарными конвоями. Это правильная позиция власти.