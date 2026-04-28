Автодорогу «Воротынец — Спасское — Сергач» отремонтируют после поиска подрядчика

Ранее автомобилисты пожаловались на качество автомобильной дороги 22К-0046.

Автодорогу «Воротынец — Спасское — Сергач» отремонтируют после того, как найдут подрядчика. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Ранее автомобилисты пожаловались на качество автомобильной дороги 22К-0046 «Воротынец — Спасское — Сергач». По их словам, асфальт полностью разрушился, а по всей проезжей части появились крупные ямы и грязь.

В ГУАД Нижегородской области пояснили, что пучины на участке дороги могли возникнуть из-за движения большегрузов, которым запрещено ездить по этой трассе.

При этом подрядчик уже снял старый асфальт, засыпал песком и щебнем и утрамбовал проезжую часть. После того, как земля полностью высознет, дорожники уложат новое асфальтовое покрытие.

Кроме того, специалисты готовят документацию на ремонт участка дороги с 52 по 65 км в рамках программы по восстановлению дорог, разрушенных при строительстве федеральной трассы М-12 «Восток». После начнется поиск подрядчика.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Ошарскую улицу частично перекрыли из-за реконструкции коммунальных сетей.