29 апреля в Хабаровске ограничат движение из-за репетиции парада

В центре Хабаровска 29 апреля с 16:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта из-за тренировки пеших парадных расчётов на площади имени Ленина.

Источник: Комсомольская правда

В центре Хабаровска 29 апреля с 16:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта из-за тренировки пеших парадных расчётов на площади имени Ленина, сообщает Госавтоинспекция по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Под ограничение движения попадут ул. Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьёва Амурского), ул. Пушкина (от Уссурийского бульвара до Ким Ю Чена), ул. Муравьёва Амурского (от Шеронова до Пушкина), ул. Карла Маркса (от Пушкина до Льва Толстого) и Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).

Одновременно с этим, в указанный период времени (с 16:00 до 23:00), будет запрещена стоянка автомобилей на ул. Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьёва Амурского), на ул. Пушкина (от Уссурийского бульвара до Муравьёва Амурского) и на Уссурийском бульваре (от Шеронова до Пушкина).

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.

Стали свидетелем происшествия или располагаете дополнительной информацией о ситуации на дорогах? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru