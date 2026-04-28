Взрыв произошел на заводе в Хиросиме

Еще один инцидент произошел в результате утечки химикатов на заводе Catalyst Refiners в Западной Вирджинии, когда погибли два человека, еще 19 пострадали. Инцидент произошел во время процесса очистки. Химическая реакция газа с участием азотной кислоты и другого вещества привела к образованию токсичного сероводорода.