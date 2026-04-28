Взрыв произошел на заводе в Хиросиме

В японской префектуре Хиросима произошел взрыв на заводе фармацевтической компании. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает Kyodo.
По предварительным данным, на предприятии Maruzen Pharmaceuticals взорвалась цистерна с топливом. Обстоятельства происшествия уточняются.
Сообщается, что как минимум пять человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы, передает агентство.
