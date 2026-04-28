Взрыв произошел на заводе в Хиросиме

В японской префектуре Хиросима произошел взрыв на заводе фармацевтической компании. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает Kyodo.

По предварительным данным, на предприятии Maruzen Pharmaceuticals взорвалась цистерна с топливом. Обстоятельства происшествия уточняются.

Сообщается, что как минимум пять человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы, передает агентство.

В конце января на заводе по производству агрохимикатов в пригороде Буэнос-Айреса произошел мощный взрыв: в результате ранения получили минимум 22 человека. Взрывная волна выбила окна в домах в нескольких районах, находящихся около промышленного парка.

В конце ноября 2025 года мощный взрыв прогремел на заводе по переработке отходов в австралийском Сиднее. Крупный резервуар с химикатами взлетел на воздух, после чего начался пожар.

Еще один инцидент произошел в результате утечки химикатов на заводе Catalyst Refiners в Западной Вирджинии, когда погибли два человека, еще 19 пострадали. Инцидент произошел во время процесса очистки. Химическая реакция газа с участием азотной кислоты и другого вещества привела к образованию токсичного сероводорода.