Глеб Никитин поздравил нижегородских медработников с Днём скорой помощи

28 апреля в России отмечается профессиональный праздник — День работников скорой медицинской помощи. По случаю этого события губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился с поздравлениями к медицинскому персоналу «скорых»: врачам, фельдшерам, медсёстрам, диспетчерам, а также водителям. Об этом сообщили в правительстве региона.
Глава региона особо отметил, что труд работников скорой помощи представляет собой непрекращающуюся, напряжённую битву за спасение здоровья и жизней людей. Эта работа требует мгновенной реакции, исключительного мастерства и глубокой самоотдачи. Медицинские работники не только оказывают квалифицированную помощь, но и оказывают моральную поддержку, а водители, в свою очередь, делают всё возможное, чтобы сократить время доставки пациентов в больницы.
В Нижегородской области функционируют 52 филиала скорой медицинской помощи, где 260 бригад находятся в круглосуточной готовности к экстренным вызовам. Сотрудники службы продемонстрировали высочайшую выдержку в период пандемии коронавируса и продолжают самоотверженно трудиться, справляясь с сезонными вспышками заболеваемости и выполняя обычные смены. По словам Глеба Никитина, их деятельность является ярким примером преданности профессии.
Региональное правительство активно работает над улучшением условий труда для бригад скорой помощи. За последние годы автопарк службы претерпел существенное обновление.
В своём поздравлении губернатор выразил слова благодарности всем сотрудникам скорой помощи за оперативность и помощь в критических ситуациях, пожелав им крепкого здоровья и признательных пациентов.
Ранее нижегородских врачей отметили на федеральном уровне. Их наградили за заслуги в сфере здравоохранения.