В Красноярском крае начался сезон охоты на дичь

Минэкологии региона раздало более 1,1 тысячи разрешений на охоту.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае открылся сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. С 25 апреля охотиться на нее можно в южной группе районов. А всего территорию края разделили на шесть зон, и срок охоты в каждой составит по 10 дней.

К настоящему времени министерством природных ресурсов и лесного комплекса края выдано более 1,1 тысячи разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Получить его можно до самого окончания сезона. Заявления принимаются на портале госуслуг либо по почте обычным отправлением. Нужно оплатить госпошлину и сумму налогового сбора (на глухаря и тетерева).

Инспекторы напоминают, что охотиться разрешено только в определенных угодьях. А за отстрел птиц на охраняемых территориях грозит штраф или уголовное дело.