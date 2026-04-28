Траты россиян на электронику из-за рубежа снизились несмотря на рост заказов

В структуре заказов лидируют смартфоны, однако их доля сократилась на 3 процентных пункта, до 28,4%. Доля ноутбуков снизилась с 23,5% до 21,7%, игровых консолей — с 15,1% до 12,9%. При этом вырос интерес к комплектующим для ПК и аудиотехнике. Среди конкретных позиций первое место занял процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, сместив прошлогоднего лидера — приставку Sony Playstation 5 (теперь вторая). Третье место осталось за смартфоном iPhone 15. Кроме того, покупатели все чаще выбирают бюджетные альтернативы: например, ноутбуки вроде MacBook Neo, а также бренды и комплектующие с оптимальным соотношением цены и характеристик.