Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольский заповедник птицы прилетели, снег вернулся и появились клещи

Лес оживает, птицы вернулись, но внезапный циклон снова укрыл землю мокрым снегом.

В Комсомольском заповеднике зафиксировали начало первовесенья — устойчивый переход температуры через ноль и первые признаки активного пробуждения природы, — сообщает Комсомольский заповедник.

Столбик термометра стабильно держится на положительных значениях, лес заметно оживился: в кронах деревьев слышны весенние птичьи голоса, возвращаются водоплавающие птицы. В этот период они заняты брачными ритуалами, строительством и ремонтом гнёзд.

На деревьях и кустарниках набухают почки — у клёнов, берёз, черёмухи, ольхи, жимолости и других растений появляются первые молодые листья. При этом отдельные виды, включая рододендрон и бузину, зацветают ещё до полного распускания листвы.

Однако весеннее потепление оказалось нестабильным: внезапный циклон местами принёс до 30 см мокрого снега, накрыв уже проклюнувшиеся травянистые растения.

«Видно, как чемерица или адокса мускусная стоят подмороженные, словно сами виноваты в том, что слишком рано сбросили с себя одеяло из прошлогоднего опада», — отмечают специалисты заповедника.

Одновременно в регионе активизируются ручьи, питаемые талыми водами. Вода весело стекает с сопок в Амур и уровень реки в районе заповедника продолжает подниматься.

Также специалисты фиксируют ещё один сезонный признак — появление иксодовых клещей. В заповеднике с иронией отмечают, что в этот период им «что снег, что зной, что дождик проливной».