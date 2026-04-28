В Комсомольский заповедник птицы прилетели, снег вернулся и появились клещи

В Комсомольском заповеднике зафиксировали начало первовесенья — устойчивый переход температуры через ноль и первые признаки активного пробуждения природы, — сообщает Комсомольский заповедник.
Столбик термометра стабильно держится на положительных значениях, лес заметно оживился: в кронах деревьев слышны весенние птичьи голоса, возвращаются водоплавающие птицы. В этот период они заняты брачными ритуалами, строительством и ремонтом гнёзд.
На деревьях и кустарниках набухают почки — у клёнов, берёз, черёмухи, ольхи, жимолости и других растений появляются первые молодые листья. При этом отдельные виды, включая рододендрон и бузину, зацветают ещё до полного распускания листвы.
Однако весеннее потепление оказалось нестабильным: внезапный циклон местами принёс до 30 см мокрого снега, накрыв уже проклюнувшиеся травянистые растения.
«Видно, как чемерица или адокса мускусная стоят подмороженные, словно сами виноваты в том, что слишком рано сбросили с себя одеяло из прошлогоднего опада», — отмечают специалисты заповедника.
Одновременно в регионе активизируются ручьи, питаемые талыми водами. Вода весело стекает с сопок в Амур и уровень реки в районе заповедника продолжает подниматься.
Также специалисты фиксируют ещё один сезонный признак — появление иксодовых клещей. В заповеднике с иронией отмечают, что в этот период им «что снег, что зной, что дождик проливной».