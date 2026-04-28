В Госдуме назвали причины массового ухода школьников в колледжи

Тенденция ухода школьников после девятого класса в колледжи — очень яркая и имеет несколько причин. Одна из них — затратная по деньгам и времени подготовка к ЕГЭ. При этом отток учеников в средние профессиональные образовательные учреждения — скорее минус для страны в целом. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Олег Смолин.
По словам парламентария, одна из главных причин ухода из школы после девятилетки — желание быстрее начать зарабатывать у молодежи, воспитывающейся в семьях с невысоким доходом. Вторая причина — ЕГЭ.
«Ребята не хотят тратить свое время, силы и деньги на подготовку к ЕГЭ. По нашим оценкам, на 2024 год затраты родителей на репетиторов к ЕГЭ составляли примерно 450 миллиардов рублей. Сейчас они еще больше. При чем мы считали по самым низким расценкам», — поделился Смолин.
И для страны в целом преимуществ у этой тенденции для страны не наблюдается. В России неизбежно падает уровень общего среднего образования, поскольку в колледжах общеобразовательных предметов в колледжах гораздо меньше. Потому снижается и число высококвалифицированных специалистов.
Накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев признал, что российская модель ЕГЭ не является идеальной. И в ведомстве и продолжают работать над её усовершенствованием.
Напомним, в России обсуждают идею отказа от сдачи ЕГЭ. По мнению одного из основателей экзамена и президента РУДН Владимира Филиппова, после отмены ЕГЭ общество вернется к платным подготовительным курсам при учебных заведениях.