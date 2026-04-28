Телеграм за сутки заблокировал более 105 тыс. каналов и групп

Администрация Телеграм 27 апреля заблокировала по всему миру около 105,5 тыс. каналов и групп, нарушающих политику пользования приложением для мгновенного обмена сообщениями. Об этом сообщает ТАСС на статистику сайта мессенджера.
За последнюю неделю администрация Телеграм заблокировала почти 635 тыс. каналов, а с начала года эта цифра составляет более 13,7 млн групп и каналов.
В Роскомнадзоре в феврале 2026 года сообщали, что Телеграм по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем работа по его ограничению будет продолжена.
Основатель Телеграм Павел Дуров 22 апреля получил повестку в российский суд, в документе он указан в статусе подозреваемого.