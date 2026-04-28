В Перми врачи помогли пациентке дожить до пересадки печени

Врачи в Перми помогли пациентке с тяжёлым заболеванием дожить до пересадки печени, сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.
В Городскую клиническую больницу № 1 экстренно поступила женщина с первичным склерозирующим холангитом — аутоиммунным заболеванием, при котором разрушаются желчные протоки, что ведёт к циррозу печени. Пациентку доставили в реанимацию в очень тяжёлом состоянии, затем перевели в гастроэнтерологию.
Врачи провели необходимую терапию, улучшили биохимические показатели и самочувствие. Полностью вылечить болезнь могла только пересадка печени, поэтому после выписки женщину направили в федеральный центр трансплантологии в Москве. Там для неё нашёлся подходящий донор.
«К сожалению, при таком сложном диагнозе пациенты часто не дожидаются донорского органа, нередки случаи летального исхода. Поэтому важно было не только вывести её из критической ситуации, но и оказать необходимую помощь и поддержку», — рассказала и.о. заведующего гастроэнтерологическим отделением ГКБ № 1 Надежда Чугайнова.
Всё время до операции пермские специалисты оставались с пациенткой на связи: консультировали по анализам, препаратам и динамике. Операция прошла успешно в конце прошлого года. В январе женщину выписали с хорошими показателями и нормальным самочувствием.
Сейчас пациентка вернулась в Пермь, ведёт обычную жизнь и продолжает наблюдаться у гастроэнтерологов.
