Травмы добили ЦСКА — Мойзес и Акинфеев досрочно покинули сезон

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче с казанским «Рубином». Об этом стало известно 27 апреля.

Футболист сообщил, что не успеет восстановиться к заключительной части чемпионата и сосредоточится на лечении. По его словам, возвращение планируется уже в следующем сезоне.

В клубе уточнили, что игрок выбыл как минимум на четыре недели из-за повреждения четырехглавой мышцы бедра.

В тот же день стало известно о проблемах со здоровьем у капитана команды Игоря Акинфеева. Вратарь заявил, что не сможет выйти на поле до конца сезона из-за воспаления.

Голкипер отметил, что завершать карьеру не планирует. Он намерен пройти курс лечения и вернуться к играм в следующем сезоне.

Таким образом, ЦСКА лишился сразу двух ключевых игроков в решающий отрезок чемпионата.

