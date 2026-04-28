Травмы добили ЦСКА — Мойзес и Акинфеев досрочно покинули сезон

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче с казанским «Рубином». Об этом стало известно 27 апреля.
Футболист сообщил, что не успеет восстановиться к заключительной части чемпионата и сосредоточится на лечении. По его словам, возвращение планируется уже в следующем сезоне.
В клубе уточнили, что игрок выбыл как минимум на четыре недели из-за повреждения четырехглавой мышцы бедра.
В тот же день стало известно о проблемах со здоровьем у капитана команды Игоря Акинфеева. Вратарь заявил, что не сможет выйти на поле до конца сезона из-за воспаления.
Голкипер отметил, что завершать карьеру не планирует. Он намерен пройти курс лечения и вернуться к играм в следующем сезоне.
Таким образом, ЦСКА лишился сразу двух ключевых игроков в решающий отрезок чемпионата.
