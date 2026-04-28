Помощь в оформлении новой семейной выплаты пообещали россиянам мошенники

Помощь в оформлении семейной налоговой выплаты предложили мошенники россиянам. При этом за свою услугу «специалисты» просят «небольшую предоплату», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, с этого года россияне смогут получить семейную выплату, которая предназначена для того, чтобы поддержать работающих родителей с двумя и более детьми. Семьям вернут часть налогов за 2025 год, если их семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека. Принимать заявление на предоставление новой выплаты Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО начнет с 1 июня этого года.
Именно с ее оформлением и решили «помочь» мошенники.
— Вам могут звонить «специалисты» и обещать помочь получить новую семейную налоговую выплату за небольшую предоплату. Это обман. Если вас просят перевести деньги за «оформление» — кладите трубку. Это мошенники, — цитируют РИА Новости слова депутата Госдумы.
Парламентарий также напомнил, что оформление тех или иных выплат происходит бесплатно через портал «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд России, при этом никаких посредников и комиссий по процедуре не предусмотрено.