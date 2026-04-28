Помощь в оформлении новой семейной выплаты пообещали россиянам мошенники

Напомним, с этого года россияне смогут получить семейную выплату, которая предназначена для того, чтобы поддержать работающих родителей с двумя и более детьми. Семьям вернут часть налогов за 2025 год, если их семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека. Принимать заявление на предоставление новой выплаты Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО начнет с 1 июня этого года.