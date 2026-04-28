Атаку БПЛА отразили в Волгоградской области 28 апреля

Волгоградская область пережила ночной период повышенной тревоги. Режим беспилотной опасности, который длился более шести часов 28 апреля, отменили этим утром, сообщает сайт volgograd.kp.ru. В Минобороны РФ подтвердили, что над регионом сбили БПЛА.
Вечером накануне на телефоны волгоградцев поступили сообщения. Уже через десять минут стало известно об ограничениях, которые Росавиация ввела для работы местного аэропорта. Полеты временно приостановили, а небо над регионом находилось под особым контролем.
Около пяти утра утра МЧС официально подтвердило, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов миновала.
