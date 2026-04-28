Завод из Перми подал иск на 16,5 млн рублей к бывшему директору

Пермское ООО «Элкам» обратилось в Арбитражный суд Прикамья с иском к экс гендиректору Анатолию Галкину. Компания требует взыскать с него 16,5 млн рублей убытков, следует из данных, опубликованных в электронной картотеке арбитражных дел. Рассмотрение дела запланировано на 16 июля.
По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», 3% долей в уставном капитале завода, ранее принадлежавшие экс-руководителю, в октябре 2024 года перешли на баланс компании. Сам Галкин покинул должность генерального директора ООО «Элкам» в феврале 2025 года.
Кроме того, в суде находится еще один иск к бывшему директору организации на сумму 11,9 млн рублей, который поступил в производство летом 2025 года. ООО «Элкам», основанное в Перми в 2008 году, занимается производством и продажей оборудования для нефтедобычи.