Все «наливайки» и вейпшопы закрыли в жилых домах Вологодской области

Все точки продажи вейпов и заведения, торгующие алкоголем, закрыли в жилых домах Вологодской области. Об этом во вторник, 27 апреля, заявил губернатор региона Георгий Филимонов.
По его словам, в регионе к 1 мая закрыли более 125 «наливаек» и 316 точек продажи вейпов.
— Однако на этом работа не заканчивается. Ведем ее в постоянном режиме. Продолжаем контролировать ситуацию, проводить мониторинг рынка, своевременно принимать меры реагирования по отношению к попыткам нарушения законов и сложившейся практики, — написал Филимонов в своем канале в МАКС.
6 апреля правительство Свердловской области внесло на рассмотрение Законодательного собрания региона законопроект, который ужесточает правила продажи алкоголя.
Ранее в Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и выходные дни в России: сначала до пяти часов в день, потом до двух. А Георгий Филимонов тогда заявил, что в Вологодской области продажу алкоголя планируется ограничить двумя обеденными часами по будням и выходным. Такие же меры обозначили и в Санкт-Петербурге. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по алкогольному рынку Алексея Небольсина, к чему могут привести подобные запреты в России.