Один из убийц рэпера Jam Master Jay признал вину спустя почти четверть века

Спустя почти 24 года после убийства рэп-звезды Jam Master Jay (настоящее имя — Джейсон Мизелл) один из соучастников преступления признал свою вину. 52-летний Джей Брайант в понедельник, 27 апреля, в суде дал признательные показания, сообщает CNN.
Брайант рассказал федеральному судье, что помог соучастникам проникнуть в здание, где находилась студия, чтобы они могли устроить засаду на диджея. Он признался, что знал о намерениях преступников убить музыканта. Имена соучастников Брайант не назвал, однако в 2024 году суд присяжных признал виновными двух других мужчин — Карла Джордана-младшего и Рональда Вашингтона. Позже Джордана оправдали, Вашингтон тоже пытается оспорить свой приговор.
Джейсон Мизелл был застрелен в октябре 2002 года в своей студии в районе Куинс в возрасте 37 лет. Он был диджеем группы Run-DMC — одного из самых влиятельных рэп-коллективов 1980-х. В 2009 году трио включили в Зал славы рок-н-ролла.
Прокуроры утверждали, что мотивом убийства стал сорвавшийся кокаиновый контракт, в котором участвовал Мизелл. Кокаиновый след в биографии артиста, выступавшего против наркотиков, вскрылся именно в связи с этим делом. Сам Брайант уже сидит в тюрьме по обвинению в хранении оружия и наркотиков.
