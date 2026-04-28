Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский музыкальный театр представит к 9 Мая две программы о памяти и войне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский музыкальный театр готовит к Дню Победы две постановки, обращенные к теме военного опыта и культурной памяти.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский музыкальный театр готовит к Дню Победы две постановки, обращенные к теме военного опыта и культурной памяти.

7 мая в Сибирском государственном институте искусств имени Д. А. Хворостовского пройдет музыкально-литературная композиция «На войне как на войне». Программа выстроена как сценическое высказывание, где текст и музыка формируют единое драматургическое пространство.

8 мая в Малом зале театра представят концерт «Память». В его основе — истории и воспоминания артистов, чья судьба связана с Великой Отечественной войной. В программе прозвучат материалы, связанные с именами Клавдии Шульженко, Леонида Утесова, Любови Орловой, Иннокентия Смоктуновского, Марка Бернеса.

Билеты доступны на сайте театра.

6+