Первый за Уралом музей самоваров открыли в Ангарске

В Ангарске торжественно открыли уникальный музей самоваров. Как сообщили КП-Иркутск в администрации городского округа, событие приурочили к 75-летию города. В экспозиции больше двухсот предметов из разных стран, которые охватывают трехсотлетнюю историю русских самоваров.
— Самый старинный экспонат датирован 18 веком. В коллекции можно увидеть экземпляры от миниатюрных трехсантиметровых до огромных трехведерных станционных. Каждый предмет находится в идеальном состоянии, а многие сохранились в единственном экземпляре, таких больше нет нигде в мире, — рассказывают в администрации.
Рядом с самоварами гости увидят чайные атрибуты — чайники, ложки, подстаканники и кружки. Музей разместили в Художественном центре.
