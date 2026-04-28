В Красноярске начнут ремонт пяти мостов

В Красноярске в ближайшее время приступят к ремонту мостовых сооружений. Работы начнут с Октябрьского моста — здесь проведут локальный ремонт проезжей части, приведут в порядок выделенную полосу для автобусов и обновят ограждения. Всего в этом году отремонтируют пять объектов: Октябрьский мост, мост через Енисей у поселка Коркино, два путепровода на улице Пограничников в районе ТЭЦ-3 и путепровод на улице Авиаторов. На эти цели из бюджета выделено почти 226,3 млн рублей. На мосту у Коркино обновят деформационные швы, дорожное покрытие и гидроизоляцию, а на трех путепроводах заменят асфальт, барьерные ограждения и восстановят водоотвод. Работы будут проходить без полного перекрытия движения, но с ограничением по полосам. На данный момент подрядчик разрабатывает схемы организации движения, оформляет документы и закупает материалы. Завершить ремонт планируют до конца ноября. На выполненные работы предусмотрена гарантия от трех до шести лет, — уточнили в мэрии краевого центра. Напомним, что в Красноярске на несколько месяцев ограничат движение на Авиаторов и Северном шоссе.