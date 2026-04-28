Глава Свердловского района Перми утвержден в должности

Руководитель Свердловского района Перми Андрей Летов избавился от приставки «и. о.». Сегодня о его назначении на должность на заседании Пермской городской думы сообщил мэр Перми Эдуард Соснин. Глава города отметил, что Андрей Летов имеет общий трудовой стаж более 14 лет и стаж в государственной муниципальной службе два года. «Зарекомендовал себя как руководитель, который умеет расставлять приоритеты», — охарактеризовал градоначальник своего нового подчиненного.