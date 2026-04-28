CNN: Трамп вряд ли примет план Ирана по урегулированию конфликта

Американский лидер Дональд Трамп, по всей видимости, откажется от мирной инициативы, которую недавно выдвинул Тегеран. Об этом со ссылкой на свои источники в администрации США сообщает телеканал CNN.
Собеседники канала утверждают, что президент США вряд ли поддержит этот план, переданный иранской стороной в последние дни. Причиной они называют тот факт, что документ оставляет неприкрытыми вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана.
Напомним, что телеканал Al Mayadeen распространил информацию, что Тегеран направил посредникам собственный трехэтапный проект для диалога с Вашингтоном. Иранцы настаивают на том, что первый раунд переговоров должен быть сосредоточен на прекращении огня и получении твердых гарантий. Им важно, чтобы военные действия против Ирана и Ливана больше никогда не возобновились.
Второй этап дискуссий, по замыслу иранской стороны, должен затронуть вопрос управления стратегическим Ормузским проливом уже после завершения текущего конфликта. Что касается третьего этапа, то он будет посвящен ядерному досье Тегерана. При этом авторы плана подчеркивают, что отказываются обсуждать ядерную тему до тех пор, пока не будет достигнуто полное согласие по двум предыдущим пунктам.