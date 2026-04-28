Первому за Уралом отделению медицинской реабилитации краевого онкодиспансера исполнилось 3 года

С момента открытия специалисты провели почти 2000 курсов реабилитации для пациентов после лечения рака молочной железы. В отделении работают онкологи, кардиолог, физиотерапевты, психологи, инструкторы ЛФК и другие специалисты. Основная задача — восстановление пациентов после операций и терапии, снижение осложнений и улучшение качества жизни.