Первому за Уралом отделению медицинской реабилитации краевого онкодиспансера исполнилось 3 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевом онкологическом диспансере отметили трехлетие отделения медицинской реабилитации. Оно было открыто в мае 2023 года и стало первым подобным отделением за Уралом.
С момента открытия специалисты провели почти 2000 курсов реабилитации для пациентов после лечения рака молочной железы. В отделении работают онкологи, кардиолог, физиотерапевты, психологи, инструкторы ЛФК и другие специалисты. Основная задача — восстановление пациентов после операций и терапии, снижение осложнений и улучшение качества жизни.
В краевом минздраве сообщают, что в отделении применяются современные методы реабилитации: лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, лимфодренажные процедуры, лазеротерапия и магнитотерапия. Также большое внимание уделяется психологической поддержке пациентов.
Отметим, что отделение работает с пациентами на любом этапе после радикального лечения. Для прохождения реабилитации необходимо направление от врача-онколога.