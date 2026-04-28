«Скумбрия на костре, арктическая уха и рецепты»: программа гастрономического праздника «Фиштиваль» в Зеленоградске

Организаторы опубликовали программу гастрономического праздника «Фиштиваль» в Зеленоградске. Мероприятия пройдут на Музейной аллее с 30 апреля по 3 мая.
На фестивале представят более 45 гастрономических проектов. Жители и гости Зеленоградска смогут попробовать картофельные пышки с разными начинками, арктическую уху с крабом и северным лососем, томлёную оленину с брусничным соусом, скумбрию на костре, перепечи с судаком, бургеры с форелью и другие блюда.
Все четыре дня рядом с пляжем будут проходить гастрономические мастер-классы от шеф-поваров, научные шоу и интерактивы. На территории также организуют маркет местных мастеров.
Программа «Фиштиваля».
Четверг, 30 апреля.
14:00−22:00 — время работы фестиваля, гастропроекты и маркет местных мастеров.
Пятница, 1 мая.
11:00−18:00 — работа научной лужайки информационного центра по атомной энергии: балансборды, «хронограф», «чепухатом», «кирпланк», «активная зона реактора»; 11:30−12:30 — химическое шоу «Сумасшедшая наука»; 12:30−20:00 — детские мастер-классы в зоне шатра: изготовление украшений и декора из дрифтвуда и морского стекла, создание браслетов по знаку зодиака, роспись крафтовых шопперов, изготовление свечей, обработка янтаря; 13:00−14:00 — лекция «Наука морских путешествий»; 14:00−15:30 — научно-популярное ток-шоу «Научный холодильник: рыба»; 16:00−17:00 — интерактивное мероприятие от Love Radio; 17:00−17:30 — награждение победителя конкурса гастросувениров; 17:30−18:00 — гастрономический мастер-класс по приготовлению салаки слабой соли; 18:00−18:15 — выступление директора АНО «Центр социальных проектов Печенгского района “Вторая школа” Наталии Сидориной. Лекция о проекте “Гастро Индастри Фест”.
Суббота, 2 мая.
12:00−20:00 — детские мастер-классы в зоне шатра; 12:00−12:30 — гастрономический мастер-класс по приготовлению «Леночкиного леща».
Воскресенье, 3 мая.
12:00−20:00 — детские мастер-классы в зоне шатра; 13:00−14:40 — бесплатные мастер-классы по рисованию северного сияния на спиле дерева в зоне шатра (12+); 15:00−16:40 — бесплатные мастер-классы по рисованию кита на арт-бордах в зоне шатра (12+); 15:00−16:00 — гастрономический мастер-класс по приготовлению ломтя с лососем и треской; 16:00−16:30 — гастрономический мастер-класс по приготовлению хека; 16:30−16:45 — выступление методиста историко-краеведческого музея Печенгского муниципального округа Анны Чурлик. Лекция о проекте «Знам Знамыч и музейные занятия в шахте Каула-Котсельвара»; 16:45−17:00 — выступление директора АНО «Центр социальных проектов Печенгского района “Вторая школа” Наталии Сидориной. Розыгрыш приза “Гастро Индастри Фест”.
