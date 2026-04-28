«Боинг» не взлетел: в Омске на 10 часов задержался московский самолет

Грубо нарушила планы пассажиров сегодня, 28 апреля, авиакомпания «Победа». Самолет «Боинг» рейса DP6522, который должен был взлететь по направлению московского аэропорта Шереметьево в 5 часов утра, задержан без объяснения причины до 15 часов дня. При этом, остальные три самолета из Омска в Москву вылетели либо вовремя, либо с незначительным опозданием.