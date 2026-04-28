Вологодский губернатор сообщил о закрытии всех «наливаек» и вейпшопов

Вслед за алкомаркетами в Вологодской области закрыли все «наливайки» и точки по продаже вейпов. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор Георгий Филимонов.
«Было 125 “наливаек” — все закрыли, как было обещано, к 1 мая. То же самое коснулось продажи вейпов. Было 316 — закрыли все. Наше почтение и дружеский привет некоторым моим коллегам-губернаторам, которые провозглашают лозунги о необходимости решать эти проблемы. Мы только за реальные результаты. Вологодская область — это не говорить, а делать», — написал он.
Филимонов отметил, что на этом работа региональных властей не заканчивается. Продолжается контроль ситуации, мониторинг рынка, принимаются меры реагирования на попытки нарушения закона «и сложившейся практики».
В начале января 2026 года Филимонов отчитался, что в Вологодской области были закрыты или перепрофилированы все 610 алкомаркетов. В частности, все магазины сети «Бристоль» были переименованы в «Б-продукты», в них изменился ассортимент, доля алкоголя в котором составила 20%.
1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении продажи алкоголя в будние дни. Купить спиртное можно только с 12:00 до 14:00. Ограничения распространяются на розничные торговые точки и не действуют в ресторанах, барах и кафе. Кроме того, законом была запрещена продажа алкогольных напитков в помещениях многоквартирных домов.
С инициативой о введении закона выступал Филимонов. Он указывал, что это обусловлено высоким уровнем смертности в регионе от последствий употребления алкоголя.
«71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое», — писал он.
Накануне Минпромторг Удмуртии сообщил, что разработал законопроект о полном запрете розничной продажи электронных сигарет и вейпов в регионе. Его рассмотрит республиканское правительство. В 2025 году нижегородский губернатор Глеб Никитин также заявлял о готовности областных властей полностью запретить продажу вейпов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 23 апреля заявил, что Дума в мае примет решение по законопроекту о наделении регионов полномочиями по запрету продажи вейпов.
