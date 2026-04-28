Грузовой корабль «Прогресс МС-34» с новым скафандром пристыковался к МКС

Корабль был запущен с Байконура при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» 26 апреля. «Прогресс МС-34» доставит на МКС более 2,5 т грузов, включая топливо, продукты, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород. В числе грузов также находится новый скафандр «Орлан МКС» № 8 и оборудование для экспериментов.