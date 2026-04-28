Актера из «Танцующего с волками» приговорили к пожизненному за изнасилование

В Неваде суд вынес приговор 66-летнему актеру Натану Чейзингу Хорсу, известному по фильму «Танцующего с волками». Как пишет Associated Press News, судья приговорил его к пожизненному заключению за сексуальное насилие над женщинами и несовершеннолетними девочками из числа коренных народов.
Присяжные признали актера виновным по 13 пунктам обвинения. Три жертвы, включая 14-летнюю девочку, дали показания, подтвердив, что Чейзинг Хорс, используя свое положение духовного лидера, домогался их на протяжении многих лет. По словам жертв и их семей, действия Чейзинга Хорса нанесли им глубокие психологические травмы и подорвали веру в традиции.
Сам актер отверг все обвинения. Он назвал приговор «судебной ошибкой». Однако его апелляция была отклонена. Помимо этого, в Канаде против него все еще рассматриваются другие обвинения в сексуальном насилии.
