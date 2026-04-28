Актера из «Танцующего с волками» приговорили к пожизненному за изнасилование

Звезда фильма «Танцующий с волками» Натан Чейзинг Хорс осужден за домогательства к женщинам и несовершеннолетним.

В Неваде суд вынес приговор 66-летнему актеру Натану Чейзингу Хорсу, известному по фильму «Танцующего с волками». Как пишет Associated Press News, судья приговорил его к пожизненному заключению за сексуальное насилие над женщинами и несовершеннолетними девочками из числа коренных народов.

Присяжные признали актера виновным по 13 пунктам обвинения. Три жертвы, включая 14-летнюю девочку, дали показания, подтвердив, что Чейзинг Хорс, используя свое положение духовного лидера, домогался их на протяжении многих лет. По словам жертв и их семей, действия Чейзинга Хорса нанесли им глубокие психологические травмы и подорвали веру в традиции.

Сам актер отверг все обвинения. Он назвал приговор «судебной ошибкой». Однако его апелляция была отклонена. Помимо этого, в Канаде против него все еще рассматриваются другие обвинения в сексуальном насилии.

Как писал KP.RU, ранее американского актера и певца Кевина Юнгмана признали виновным в изнасиловании. Актера приговорили к восьми годам тюрьмы.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
