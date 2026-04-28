В Южном Судане 14 человек погибли при крушении самолета

Пассажирский самолет Cessna 208 Caravan потерпел крушение вблизи столицы Южного Судана Джубы. В авиакатастрофе погибли 14 человек, сообщает управление гражданской авиации страны в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
Самолет компании CityLink Aviation вылетел из города Йеи утром 27 апреля. Судно направлялось в сторону международного аэропорта Джубы. Однако через полчаса экипаж самолета перестал выходить на связь.
На тот момент на борту судна находились 13 пассажиров и один пилот. Все они погибли, уточнили в управлении. Двое погибших были гражданами Кении.
«Предварительные данные указывают на то, что воздушное судно, возможно, потерпело крушение из-за неблагоприятных погодных условий, в частности из-за плохой видимости», — говорится в сообщении. В управлении отметили, что на место авиакатастрофы направили группу реагирования.
В середине марта самолет C-130 Hercules, принадлежащий воздушно-космическим силам Колумбии, потерпел крушение близ аэропорта Пуэрто-Легисамо. На борту находились 128 человек. В авиакатастрофе погибли 66 человек. Среди них — 58 военнослужащих армии, шесть военнослужащих ВВС и двое полицейских.
