Красноярцев приглашают на скоростные соревнования для карапузов

В Красноярске 23 мая пройдет 12-й семейный фестиваль «Карапузы, на старт!». Дети преодолеют ползком или бегом разные дистанции в зависимости от возраста.
Администрация города приглашает семьи в многофункциональный спортивный центр № 1 Сибирского федерального университета (пр. Свободный, 82, стр.11). Участие бесплатное.
В фестивале примут участие 398 детей — по числу лет Красноярска. В рамках Года единства народов России мероприятие состоится под девизом «Город дружных малышей». Семьям предлагается прийти в костюмах народов России, создать образы, отражающие понятие дружбы или единства во всех их проявлениях — от национальных орнаментов в нарядах до героев народных сказок. 40 костюмированных карапузов и семей, выбранных зрительским голосованием, отметят специальными призами.
Маленьких спортсменов распределят на группы: 1) от 8 месяцев до 1 года и 30 дней — им предстоит проползти 10 метров; 2) от 1 года и 1 месяца до 2 лет ровно дистанция будет 15 метров; 3) ребятишки от 2 лет и 1 дня до 3 лет ровно преодолеют 20 метров; 4) от 3 лет и 1 дня до 4 лет и 1 месяца — пробегут 40 метров (по 20 метров туда и обратно). Возраст участника определяется на дату фестиваля, то есть на 23 мая 2026 года.
«Родители могут поддерживать ребенка словесно и привлекать внимание игрушками. Время преодоления расстояния не фиксируется. Все участники стартов получат медали, дипломы, сувениры от организаторов, — рассказали в мэрии. — Традиционным символом праздника остается божья коровка, образы, вдохновленные ею — тоже приветствуются. В каждой возрастной группе выберут призеров специальных номинаций: “Счастливый номер”, “Двойняшки-очаровашки”, “Именинник”, “Самая большая семья” и др.».
Также организаторы обещают познавательные и развлекательные площадки для детей всех возрастов и сопровождающих их взрослых.
Регистрация на фестиваль стартует 5 мая в 10:00 и продлится до полного комплектования групп. Для участия необходимо отправить письмо на электронный адрес 2026karapuz@mail.ru. В теме обязательно указать «Карапузы, на старт» и номер группы (в зависимости от возраста участника); фамилию, имя, отчество одного из родителей ребенка; контактный телефон, имя, фамилию и полную дату рождения ребёнка в формате (дд.мм.гггг). Все участники фестиваля со спортивными стартами должны иметь страховой полис. При регистрации двоих детей на каждого нужно отправить отдельное письмо. С положением и деталями заполнения заявки можно ознакомиться в официальном паблике события. Итоги регистрации опубликуют там же с 10 по 17 мая.
