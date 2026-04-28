Красноярцев приглашают на скоростные соревнования для карапузов

Маленьких спортсменов распределят на группы: 1) от 8 месяцев до 1 года и 30 дней — им предстоит проползти 10 метров; 2) от 1 года и 1 месяца до 2 лет ровно дистанция будет 15 метров; 3) ребятишки от 2 лет и 1 дня до 3 лет ровно преодолеют 20 метров; 4) от 3 лет и 1 дня до 4 лет и 1 месяца — пробегут 40 метров (по 20 метров туда и обратно). Возраст участника определяется на дату фестиваля, то есть на 23 мая 2026 года.