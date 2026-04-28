За складирование шин на контейнерных площадках хабаровчанам грозит штраф

С наступлением сезона смены автомобильных шин хабаровским автолюбителям напомнили о запрете складирования отработанных покрышек на контейнерных площадках. Также нельзя выбрасывать их и за пределами населенных пунктов, вдали от городской застройки в воду или на землю, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Отработанные шины относятся к отходам III-IV класса опасности. Их запрещено закапывать в землю или использовать для благоустройства согласно федеральному законодательству. За нарушение правил обращения с отходами предусмотрена административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей. Складировать отработанные автомобильные покрышки необходимо отдельно от иных отходов, в местах, специально предназначенных для этих целей, — напоминает начальник отдела экологического надзора Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края Максим Нохрин.
Собирать и утилизировать шины могут организации, у которых есть лицензия на обращение с отходами производства и потребления. Здесь покрышки перерабатывают и дают вторую жизнь — их используют для производства резиновой плитки, покрытий для спортивных площадок.
— Передавать старые покрышки для утилизации можно специализированным организациям, имеющим лицензию на обращение с такими отходами. К ним относятся многие автосервисы, пункты торговли шинами и другие компании, разместившие публичную оферту на прием отходов. Проверить наличие лицензии у организации можно в Реестре лицензий на сайте, — подсказали в Главном управлении.