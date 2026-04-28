За складирование шин на контейнерных площадках хабаровчанам грозит штраф

— Отработанные шины относятся к отходам III-IV класса опасности. Их запрещено закапывать в землю или использовать для благоустройства согласно федеральному законодательству. За нарушение правил обращения с отходами предусмотрена административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей. Складировать отработанные автомобильные покрышки необходимо отдельно от иных отходов, в местах, специально предназначенных для этих целей, — напоминает начальник отдела экологического надзора Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края Максим Нохрин.