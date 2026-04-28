Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый второй воронежец проведет майские праздники дома

Источник: Комсомольская правда

Согласно результатам свежего опроса компании SupeJob, 50% воронежцев не планируют дальних поездок и проведут выходные в родных стенах. Короткий формат праздников в 2026 году — две серии выходных по три дня (с 1 по 3 и с 9 по 11 мая) — подтолкнул горожан к выбору в пользу домашнего отдыха и локальных развлечений вместо длительных путешествий.

Вторым по популярности направлением стал традиционный дачный отдых. 18% опрошенных отправятся за город или в деревню. Еще 8% воронежцев рассчитывают просто выбраться на пикники на природу, а по 1% респондентов посвятят свободное время рыбалке или походам в гости. При этом значительная часть горожан — 13% — и вовсе останется на посту.

Кстати, отмечается, что работать в праздничные дни мужчинам приходится заметно чаще, чем женщинам.

Лишь малая часть жителей столицы Черноземья решилась на полноценные туры. В путешествие по России отправятся 2% горожан, выбирая преимущественно Санкт-Петербург, Москву и Казань. Зарубежные поездки в Турцию, Египет или Грузию запланировал лишь 1% респондентов.

