Какие премьеры представили волгоградские театры в апреле 2026 года?

Ведущий солист дебютировал как режиссёр, а куклы сыграли Есенина для взрослых.
В Волгоградских театрах — премьеры. Так, музыкальный театр 18 и 19 апреля представил «Летучую мышь» Иоганна Штрауса (12+). Спектакль стал дебютной работой в качестве режиссёра ведущего солиста театра Леонида Маркина. Он же исполняет одну из ключевых ролей — Генриха Айзенштейна.
— Мы поставили традиционную классическую оперетту, как в музыкальном плане, так и в плане сценографии, — говорит Леонид Игоревич. — Без всякого ухода в современность, если не считать вставки в реплики героев нескольких шуток из современной жизни.
Это уже шестая постановка данного произведения Штрауса на сцене музыкального театра. В эти же дни поэтический спектакль-концерт «…Знакомый ваш Сергей Есенин» (14+) представил Волгоградский областной театр кукол.
Как сообщили в облкомкультуры, это молодёжный проект, где режиссёром-постановщиком выступил артист театра Иван Шилин. В спектакле задействованы молодые актёры, музыканты, участники театрального кружка «Студия имени А. А. Хмелева» и хорового коллектива «Родничок».
«Мы всегда говорим, что театр кукол предназначен не только для самых маленьких. Сейчас у нас успешно идут спектакли и для взрослых», — отметила директор Волгоградского областного театра кукол Ирина Бузак.