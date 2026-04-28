Юрист высказался о том, должны ли фельдшеры надевать бахилы при посещении пациентов

Медицинский юрист Асад Юсуфов в беседе с изданием «Абзац» рассказал, должны ли медицинские работники выездных бригад надевать бахилы или снимать обувь при посещении пациентов на дому.
Как заметил собеседник издания, законодательно никакой обязанности для врачей и фельдшеров скорой помощи надевать бахилы нет. По словам юриста, если фельдшер приезжает на прием, а хозяин квартиры не пускает его с порога, требуя надеть бахилы, то эти требования незаконны.
Юсуфов обратил внимание на то, что затяжка времени может привести к тому, что человек станет инвалидом или произойдет летальный исход.
Эксперт добавил, что в таких случаях он расценивает действия хозяев квартир как создание условий по неоказанию помощи больному, что, в свою очередь, является уголовно наказуемым преступлением.
