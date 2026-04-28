Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский край готовится к северному завозу

В северные территории предстоит доставить более 180 тысяч тонн грузов.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский край готовится к северному завозу. Как только начнется навигация в среднем и нижнем течении Енисея, а также его притоков, в дальние территории начнется доставка топливно-энергетических ресурсов и других жизненно необходимых грузов — итого более 180 тысяч тонн. От того, как пройдет этот этап, будет зависеть следующий отопительный сезон в северных поселениях.

Однако не только по рекам везут грузы. На самом деле в холодное время года для этого используют грузовой автотранспорт и зимние автодороги. Так, с января по апрель на место были доставлены более 25 тысяч тонн грузов.

Основной объем поставок составляет топливо. В этом году для Таймыра нужно будет завезти 41 тысячу тонн, для Туруханского округа — более 80 тысяч. А также уголь: в Эвенкию — более 24 тысяч тонн, в Енисейский округ около 7 тысяч, в Мотыгинский — почти 12 тысяч тонн угля. Поставки топлива для нужд авиации и автотранспорта пойдут отдельно.