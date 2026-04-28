Красноярский край готовится к северному завозу

Основной объем поставок составляет топливо. В этом году для Таймыра нужно будет завезти 41 тысячу тонн, для Туруханского округа — более 80 тысяч. А также уголь: в Эвенкию — более 24 тысяч тонн, в Енисейский округ около 7 тысяч, в Мотыгинский — почти 12 тысяч тонн угля. Поставки топлива для нужд авиации и автотранспорта пойдут отдельно.