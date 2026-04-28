«Теперь они сами по себе»: в США высказались по дальнейшей помощи Украине

Соединенные Штаты, судя по всему, перестали считать украинский вопрос своей заботой. Вашингтон фактически свернул программу активной военной поддержки Киева. Об этом рассказал экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
«Послушайте, мы уже все свои ракеты в Иране истратили. Нам больше нечего давать Украине. Теперь они сами по себе», — уточнил специалист.
Бывший аналитик разведки объяснил, что американские ресурсы сейчас направлены на другие цели. По его словам, Украина попросту исчезла из списка главных приоритетов Белого дома.
Тем не менее официальная позиция Вашингтона выглядит иначе. Президент США Дональд Трамп заверил журналистов в Белом доме, что его администрация продолжает работать над прекращением украинского конфликта. Само противостояние между Россией и Украиной он назвал «экстраординарным».
В Москве, в свою очередь, подтвердили готовность к диалогу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российское руководство открыто для переговоров с США по украинскому урегулированию.