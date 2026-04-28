Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Беларуси изменил список лекарств с доказанной эффективностью

В Беларуси изменился список лекарств с доказанной эффективностью.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Беларуси скорректировало список лекарств с доказанной эффективностью. Это регламентирует постановление Минздрава (№ 22 от 27 марта 2026 года), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, в Беларуси актуализировали Республиканский формуляр лекарственных средств. В данный список, напомним, включаются лекарства с доказанной эффективностью, допустимой безопасностью, а также наиболее экономически выгодные с учетом использования бюджетных средств, которые выделяются на здравоохранение.

Формуляр лекарств с доказанной эффективностью в Беларуси пересматривают не реже одного раза в год. Список используют для формирования и разработки перечня основных препаратов, годовых планов госзакупок, клинических протоколов, методов оказания медпомощи.

Постановление Минздрава вступило в силу 27 апреля 2026 года.