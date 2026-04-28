ABC News: журналистам запретили передвигаться по Пентагону без сопровождения

Апелляционный суд США поддержал Минобороны, ограничившее доступ прессы к военным.

Источник: Комсомольская правда

Журналисты больше не смогут передвигаться по зданиям Пентагона без сопровождения сотрудников военного ведомства. Такое решение принял Апелляционный суд США по столичному округу Колумбия, сообщает телеканал ABC News.

Коллегия судей встала на сторону Минобороны в споре о доступе прессы. В марте нижестоящий суд удовлетворил иск The New York Times и велел восстановить пропуска семи корреспондентам, отменив ограничения октября 2025 года. В ответ Пентагон закрыл рабочую зону для СМИ в своей штаб-квартире и ужесточил правила допуска.

Еще в октябре 2025 года Associated Press писало, что десятки журналистов сдали пропуска из-за нововведений главы Пентагона Пита Хегсета. NYT назвала их «беспрецедентно враждебными»: ведущие издания лишили рабочих помещений, отдав их консервативным СМИ, а ужесточение правил грозит отзывом пресс-карт. В декабре газета подала иск, обвинив Пентагон в нарушении конституционных прав прессы.

Ранее KP.RU писал, что глава Пентагона уволил руководителя химзащиты Эндрю Хагга после слива секретных данных женщине с сайта знакомств. Журналист опубликовал видео скрытой камеры, где чиновник якобы говорит о нервно-паралитических веществах США.

