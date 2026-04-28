ABC News: журналистам запретили передвигаться по Пентагону без сопровождения

Коллегия судей встала на сторону Минобороны в споре о доступе прессы. В марте нижестоящий суд удовлетворил иск The New York Times и велел восстановить пропуска семи корреспондентам, отменив ограничения октября 2025 года. В ответ Пентагон закрыл рабочую зону для СМИ в своей штаб-квартире и ужесточил правила допуска.