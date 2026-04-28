ABC News: журналистам запретили передвигаться по Пентагону без сопровождения

Коллегия судей встала на сторону Минобороны в споре о доступе прессы. В марте нижестоящий суд удовлетворил иск The New York Times и велел восстановить пропуска семи корреспондентам, отменив ограничения октября 2025 года. В ответ Пентагон закрыл рабочую зону для СМИ в своей штаб-квартире и ужесточил правила допуска.
Еще в октябре 2025 года Associated Press писало, что десятки журналистов сдали пропуска из-за нововведений главы Пентагона Пита Хегсета. NYT назвала их «беспрецедентно враждебными»: ведущие издания лишили рабочих помещений, отдав их консервативным СМИ, а ужесточение правил грозит отзывом пресс-карт. В декабре газета подала иск, обвинив Пентагон в нарушении конституционных прав прессы.
Ранее KP.RU писал, что глава Пентагона уволил руководителя химзащиты Эндрю Хагга после слива секретных данных женщине с сайта знакомств. Журналист опубликовал видео скрытой камеры, где чиновник якобы говорит о нервно-паралитических веществах США.