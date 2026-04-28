Закупки препаратов от ВИЧ-инфекции достигли рекордных 43 млрд руб. в 2025 году

Охват терапией среди диспансерных больных — 91%, от общего числа инфицированных — 65%. Доля пациентов с подавленной вирусной нагрузкой снизилась с 79,9% в 2021 году до 77,9% в 2025-м. Число неуспешных случаев (когда вирус активен) выросло со 133 тыс. до 178 тыс. В целом вирус подавлен только у 51,1% всех выявленных ВИЧ-позитивных.