Нижегородцы рассказали, как планируют провести майские праздники

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В этом году майские праздники относительно короткие: два раза по три дня — с 1 по 3 и с 9 по 11 число. 44% нижегородцев проведут выходные дома, а 15% отправятся на дачу или в деревню. 13% в праздничные дни будут работать. Встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам (16 и 11% соответственно).

9% горожан хотят в мае отдохнуть на природе. 3% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке.

В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма в этом году вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Из открытых зарубежных направлений чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.

Время проведения: 20—23 апреля 2026 года.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
