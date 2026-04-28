Трассу «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» сделают четырехполосной

Движение переключат на основную дорогу в июне через эстакаду у Раздольного.

Источник: Минтранс Новосибирской области

На трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в июне планируют переключить движение с временной объездной дороги на основную магистраль. Это произойдет на участке у поворота на село Раздольное через новую эстакаду. Вместо старой дороги для водителей здесь откроется четырехполосная трасса с разделением встречных потоков и безопасными развязками. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Новосибирской области.

Реконструкция трассы идет в три этапа. Общая протяженность участка — 5,23 километра. Первый этап длиной 1,8 километра сдали в августе 2024 года. Сейчас дорожники трудятся на двух участках сразу.

Как сообщил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, основная дорога в районе поворота на село Раздольное почти готова. Там уже уложили цементобетон и асфальт, смонтировали ограждения и шумозащитные экраны. Последние установили по просьбе местных жителей. Вскоре на съездах появится освещение, а также завершат благоустройство.

Эстакада у Раздольного готова на 97 процентов. Осталось сделать водоотвод и покрасить конструкции. На самой эстакаде дорожное покрытие уже есть, работы продолжаются на подходах к ней и на съездах.

Полностью завершить реконструкцию планируют к сентябрю 2027 года. Работы ведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».