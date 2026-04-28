Трассу «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» сделают четырехполосной

На трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в июне планируют переключить движение с временной объездной дороги на основную магистраль. Это произойдет на участке у поворота на село Раздольное через новую эстакаду. Вместо старой дороги для водителей здесь откроется четырехполосная трасса с разделением встречных потоков и безопасными развязками. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Новосибирской области.