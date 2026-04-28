Алексей Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе легендарного тренера Алексея Поддубского после серии неудач команды. До конца сезона хабаровских футболистов доведет Михаил Семенов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сообщили в социальных сетях «СКА-Хабаровск», контракт был расторгнут по соглашению сторон, а о переменах спортсменам объявили на собрании по возвращении из Ярославля. Матч с местным «Шинником» завершился проигрышем «всухую» — хабаровские футболисты не смогли забить ни одного гола, пропустив сразу три мяча в свои ворота.
Разрыв контракта с Алексеем Поддубским прокомментировал гендиректор «СКА-Хабаровск». Он подчеркнул, что команде необходима срочная перезагрузка.
— Решение было сложным, но необходимым. Команда не побеждает девять игр подряд. Последние два матча закончились поражениями — 0:3. Уровень нынешнего состава «СКА-Хабаровск» — это отнюдь не борьба за выживание в первой лиге. Но нужно трезво оценивать турнирную ситуацию: команда в опасной близости от зоны вылета. Необходимы срочная перезагрузка, встряска, с одной стороны, и тренер, который знает возможности футболистов и ситуацию внутри коллектива, — с другой. Поэтому было принято решение освободить Алексея Николаевича с поста главного тренера и назначить исполняющим обязанности наставника команды Михаила Николаевича Семенова, — прокомментировал кадровые перестановки Алексей Кандалинцев.
Новый наставник хабаровских футболистов Михаил Семенов присоединился к тренерскому штабу команды в январе 2026-го. В бытность игроком 57-летний специалист провел 267 матчей в составе «СКА-Хабаровск», а с 2006 года начал карьеру наставника.
Под руководством Михаила Семенова комсомольская «Смена» в сезоне 2015−2016 выиграла зону «Восток» второй лиги. Также он руководил рядом дальневосточных команд, краснодарскими «Кубанью» и «Урожаем», калининградской «Балтикой» и другими клубами.
Напомним, легендарный Алексей Поддубский вернулся на пост главного тренера красно-синих в сентябре 2024 года. Ранее под его руководством, завершив первенство в квартете сильнейших команд Первого дивизиона, а затем и одолев в драматичных переходных матчах представителя РПЛ ФК «Оренбург», наша команда впервые в своей истории вышла в Премьер-лигу. Он же едва не повторил успех после внезапного ухода в подмосковные «Химки» Сергея Юрана, под его руководством клуб уверенно выиграл первый стыковой матч с этой же подмосковной командой, но уступил в ответном поединке 0:3.
Под руководством Поддубского ФК «СКА-Хабаровск» завершил огненный сезон 2024/25 годов на шестом месте.