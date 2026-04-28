Из-за паводка в Ачинском и Козульском округах перекрыли несколько участков трасс

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сегодняшний день в Ачинском и Козульском округах временно закрыт проезд по четырём автомобильным трассам. Причиной стали переливы воды через проезжую часть, вызванные активным таянием снега.
Ограничения введены на следующих участках:
45-й км автодороги Байкал — Слабцовка.
20-й км автодороги Козулька — Жуковка.
31-й км автодороги Новоникольск — Кытат.
11-й км автодороги Большой Улуй — Турецк — Новая Еловка.
В настоящее время подрядная организация ведёт постоянное наблюдение за уровнем воды. На опасных участках установлены сигнальные столбики и предупреждающие дорожные знаки.
После завершения паводкового периода дорожные службы приступят к устранению последствий подтопления, приведут проезжую часть в нормативное состояние и восстановят движение транспорта.