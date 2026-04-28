Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за паводка в Ачинском и Козульском округах перекрыли несколько участков трасс

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сегодняшний день в Ачинском и Козульском округах временно закрыт проезд по четырём автомобильным трассам. Причиной стали переливы воды через проезжую часть, вызванные активным таянием снега.

Источник: НИА Красноярск

Ограничения введены на следующих участках:

45-й км автодороги Байкал — Слабцовка.

20-й км автодороги Козулька — Жуковка.

31-й км автодороги Новоникольск — Кытат.

11-й км автодороги Большой Улуй — Турецк — Новая Еловка.

В настоящее время подрядная организация ведёт постоянное наблюдение за уровнем воды. На опасных участках установлены сигнальные столбики и предупреждающие дорожные знаки.

После завершения паводкового периода дорожные службы приступят к устранению последствий подтопления, приведут проезжую часть в нормативное состояние и восстановят движение транспорта.