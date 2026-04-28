Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» помог открыть факультет ИИ в МГУ

Благотворительный фонд «Вольное Дело», основанный меценатом Олегом Дерепаска, поддержал открытие факультета искусственного интеллекта в МГУ. Первые студенты приступят к занятиям уже в новом учебном году.
Факультет ИИ расположится в новом здании с современными лабораториями. Студенты получат доступ к вычислительным мощностям МГУ. Стратегическая задача проекта — подготовка уникальных специалистов для решения актуальных научных задач и создания инноваций.
«Для того чтоб развиваться, нам нужно больше специалистов. И то, что сейчас возникает — этот тандем нейросетей и инженеров или разработчиков, он позволяет нам эту нехватку кадров решить», — прокомментировал Олег Дерипаска.
С 1 сентября на факультете искусственного интеллекта будет доступно 36 мест в бакалавриате и столько же — в магистратуре. В вузе рассчитывают, что студенты не просто станут профессионалами, но и авторами научных открытий. В ближайших планах — создание собственного парка роботов, в том числе человекоподобных.
Ранее мы рассказывали о том, что в Первом университетском лицее в программу включили изучение китайского языка.