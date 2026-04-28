Три человека погибли и трое пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Из-за ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области три мирных жителя погибли, еще трое, включая 16-летнего юношу, получили ранения. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В селе Бобрава Ракитянского округа дрон нанес удар по автомобилю, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда бригады скорой помощи. Их 16-летний сын с баротравмой отправлен в детскую областную клиническую больницу.

На хуторе Красиво Борисовского округа от атаки БПЛА пострадали супруги. Мужчина получил множественные осколочные ранения спины и головы, у женщины диагностированы множественные слепые осколочные ранения спины и проникающее ранение поясничной области. Бригада скорой помощи доставляет их в областную больницу.

Накануне вечером в результате удара БПЛА в Шебекинском округе Белгородской области погиб электросамокатчик.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше