С осужденных за гибель ребенка в кстовском ФОКе взыскали 11,8 млн рублей

Как писал «Ъ-Приволжье», на скамье подсудимых оказались директор ФОКа, его заместитель, предприниматель, организовавшая занятия для детей, и тренер. Согласно материалам дела, руководство спортивного учреждения заключило договор аренды бассейна с предпринимателем для занятий с маленькими детьми, при этом чаша бассейна рассчитана на посетителей от шести лет. В октябре 2023 года тренер упустила ребенка из виду, и он оказался в глубокой части бассейна, где утонул.