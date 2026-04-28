Пермский зоопарк переходит на летний режим работы с 1 мая

С наступлением майских праздников Пермский зоопарк объявил о переходе на летний режим работы. Теперь посетители смогут проводить там больше времени: часы работы продлены, чтобы после работы или отдыха на природе у горожан оставалась возможность заглянуть в зоопарк.
С 1 мая территория будет открыта ежедневно с 09:00 до 21:00, однако вход возможен только до 20:00. Детский зоопарк принимает гостей с 11:00 до 19:00.
График акватеррариума не изменится — он продолжит работать с 10:00 до 18:00, при этом касса закрывается в 17:30.
Также в зоопарке напоминают о санитарном дне: он проводится в первый понедельник каждого месяца. В мае это 4 число — в этот день зоопарк будет закрыт для посещения.