Изъятую судом по делу Галицкого CarPrice передали «Ростеху»

Платформа по продаже подержанных автомобилей CarPrice, которую суд изъял в доход государства в рамках процесса по делу инвестора Александра Галицкого и основанного им фонда Almaz Capital Partners (их деятельность признана решением суда экстремистской и запрещена), передана «Ростеху», следует из данных СПАРК.
Госкорпорация теперь владеет 100% ООО «Селаникар» (юридическое лицо CarPrice), данные об этом появились в базе 24 апреля. «Ростеху» передали еще ряд активов, изъятых по решению суда, в их числе: «Группа С-Терра» (100%), «Спецпроект-2» (100%), «Технокад» (92%), «РВО Групп» (80%), «Открытые цифровые платформы» (74,9%) и другие.
Активы перешли «Ростеху» напрямую, не через Росимущество, уточняет «Интерфакс».
РБК направил запрос в «Ростех».
Тверской районный суд Москвы в марте удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал деятельность Галицкого и Almaz Capital Partners экстремистским объединением. Как заявило надзорное ведомство, фонд до 2014 года вкладывался в российские стартапы и имел представительство в Москве, но после присоединения Крыма к России присоединился к западным санкциям и приступил к «незаконному выводу капитала за границу». С 2022 года, заявили в прокуратуре, фонд «фактически прямо и активно вовлечен» в украинский конфликт.
Суд изъял в доход государства имущество Галицкого на 8 млрд руб., CarPrice, а также акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в не указанных судом организациях.
Представители бизнесмена заявили о намерении обжаловать изъятие его имущества. Они отмечали, что Галицкий в 2022 году вышел из Almaz Capital и не связан с фондом. Сам бизнесмен говорил, что устав компании прямо запрещает инвестиции в производство оружия, фонд инвестирует только в гражданские проекты.