Изъятую судом по делу Галицкого CarPrice передали «Ростеху»

Тверской районный суд Москвы в марте удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал деятельность Галицкого и Almaz Capital Partners экстремистским объединением. Как заявило надзорное ведомство, фонд до 2014 года вкладывался в российские стартапы и имел представительство в Москве, но после присоединения Крыма к России присоединился к западным санкциям и приступил к «незаконному выводу капитала за границу». С 2022 года, заявили в прокуратуре, фонд «фактически прямо и активно вовлечен» в украинский конфликт.