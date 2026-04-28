Мужчина изнасиловал соседку в самолете и попал под суд: он планировал преступление пока жертва спала

На борту самолета пассажир в течение 10 минут совершал насильственные действия в отношении соседки, ошибочно полагая, что женщина спит. По информации Daily Mail, именно такую картину событий представили суду сотрудники прокуратуры.
Обвиняемым оказался 52-летний гражданин Индии Судхир Кумар Чаухан. Сообщается, что во время перелета из Сингапура в Перт мужчина сидел в соседнем кресле и накрыл руку и колени женщины одеялом, чтобы скрыть следы преступления.
По версии следствия, жертва находилась в сознании, однако злоумышленник думал иначе. Он прекратил свои действия только тогда, когда мимо проходил член экипажа и женщина дала понять, что не спит.
В суде адвокат Чаухана предложил отпустить его под залог, пообещав поселить клиента в доме на Airbnb с восемью спальнями, а также ввести комендантский час. Судья назвал эти условия «крайне неподходящими» и отказал, после чего мужчина был отправлен в тюрьму Хакеа. Следующее заседание суда по видеосвязи назначено на 10 июля.
