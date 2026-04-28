Kyodo: на фармзаводе в Хиросиме произошел взрыв, пять человек пострадали

В Японии на территории фармзавода взорвалась цистерна с топливом.

В японской префектуре Хиросима произошел взрыв на заводе фармацевтической компании Maruzen Pharmaceuticals. Как сообщает агентство Kyodo, инцидент случился на территории предприятия, где взорвалась цистерна с топливом.

В результате происшествия по меньшей мере пять человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В настоящий момент на месте работают пожарные и спасательные службы.

Недавно в Японии произошел другой инцидент со взрывом — на этот раз на военном полигоне. Как писал KP.RU, трагедия случилась утром 21 апреля на полигоне Хидзюдай в префектуре Оита во время учебных стрельб танкового подразделения. Снаряд детонировал внутри боевой машины. В момент происшествия в танке находились четверо военных. В результате погибли трое человек. Еще один военнослужащий получил ранения.