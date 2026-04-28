Kyodo: на фармзаводе в Хиросиме произошел взрыв, пять человек пострадали

Недавно в Японии произошел другой инцидент со взрывом — на этот раз на военном полигоне. Как писал KP.RU, трагедия случилась утром 21 апреля на полигоне Хидзюдай в префектуре Оита во время учебных стрельб танкового подразделения. Снаряд детонировал внутри боевой машины. В момент происшествия в танке находились четверо военных. В результате погибли трое человек. Еще один военнослужащий получил ранения.